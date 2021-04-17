Sille Müzesi, Sille'nin geçmişine ışık tutuyor - Son Dakika

Sille Müzesi, Sille'nin geçmişine ışık tutuyor

17.04.2021 13:52

- Sille Müzesi, Sille'nin geçmişine ışık tutuyor Konya'nın 5 bin yıllık tarihi mahallesi Sille'de bulunan Sille Müzesi, çeşitli kültürel eserleri ile geçmişe ışık tutarken, müzede sergilenen lastik çarıklar Konya'nın ilk patentli ürünü olma özelliği taşıyor.

- Sille Müzesi, Sille'nin geçmişine ışık tutuyor

KONYA - Konya'nın 5 bin yıllık tarihi mahallesi Sille'de bulunan Sille Müzesi, çeşitli kültürel eserleri ile geçmişe ışık tutarken, müzede sergilenen lastik çarıklar Konya'nın ilk patentli ürünü olma özelliği taşıyor.

5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Sille'nin cazibesini artırmak amacıyla kurulan Sille Müzesi, 2017 yılından beri yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Konya ve Sille'nin tarihi ve kültürel geçmişine ışık tutan müze, Sille'nin el sanatlarını ve folklorik yapısını gün yüzüne koyuyor. 19. ve 20. yüzyıla ışık tutan müzede Sille'nin çömlek ve halıları, kılık kıyafet, mutfak ve hamam kültürüne ait eserler yer alıyor. Ayrıca Konya'nın ilk patentli ürünü lastik çarıklar ve içinde balık bulunan hamam tası dikkat çeken eserler arasında yer alıyor.

Sille Müze Sorumlusu Uzman Arkeolog Sercan Yayla, Sille Müzesi'nin eski bir ilkokul binasının restore edilmesiyle oluşturulduğunu söyleyerek, "Bu ilkokul binası yaklaşık yüz yıllık bir binadır. Bu binayı 2001-2002 yıllarında restore edip Sille Kültür Evi'ne çevirmiştik. 2017 yılında da tekrar restorasyonla Sille Müzesi'ne çevirdik. Sille kültürünün gelen ziyaretçilere tanıtılması için bir müze yaptık. Müzede neler sergiliyoruz? Kabe'nin iç örtüsünü, Sille Medresesi'ne ait yazma eserleri sergiliyoruz. Sille'nin çömlekçiliği çok meşhurdur. Sille'nin çömlekçiliğiyle ilgili eserler sergiliyoruz. Ürgüp'e, Avanos'a bile buradan çömlekçilik ustalığı öğretilmeye gidilmiştir. Sille'nin halıları da çok meşhurdur. Hatta 1700'lü-1800'lü yıllarda bu Sille halıları İtalya'da ve İspanya'da çok meşhur oluyor. İtalya'dan buraya motif hırsızlığı yapmaya geliyorlar. Bu açıdan Sille halıları çok önemli. Onlardan örnekler sergiliyoruz. Sille'nin kıyafetleri, hamam kültürüyle alakalı şeyler sergiliyoruz. Hamam kültürüyle alakalı da burada bir hamam tasımız var. Çok ilginçtir, hamam tasımızın içerisinde bir balık ve kuş var. Bunu yapmalarındaki sebep ise hamama gittiklerinde ufak çocuklar sıcaktan, nemden etkileniyorlar ve çıkmak istiyorlar hamamdan. Aileler bu tasın içerisine suyu alıyorlar, çocuğun önüne koyuyorlar. Çocuklar balıkla oynarken aileler de yıkanmak için fırsat buluyorlar. Böylelikle çocuklara yıkanmayı da sevdiriyorlar" dedi.

"Konya'nın ilk patentli ürünü"

Müzenin dikkat çeken eseri olan lastik çarıklara değinen Sercan Yayla, "Buranın en önemli eserlerinden biri de lastik çarıklarımız. Bunlar Konya'nın ilk patentli ürünü. Güzel de bir hikayesi var: 1945'li yıllarda Türkiye 2. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor. Ekonomik tedbir alındığı için halkın durumu iyi değil. Normalde çarıklar deriden üretiliyor ve ömrü 1 yıl oluyor. Hidayet Kolcu krizi fırsata çeviriyor. Kamyonların atılan lastiklerini topluyor. İç lastiklerinden çarık, dış lastiklerinden ayakkabı yapıyor. Bunu yarı yarıya ucuz satıyor ve ömrü 5 yıl gidiyor. Böyle olunca halk çok rağbet gösteriyor. Civar illere göndermeye başlıyor. Hemen valilik duruma müdahale ediyor. Belgeyle Hidayet Kolcu'nun ismini marka olarak tescilliyor ve 15 yıllığına üretim izni veriyor. Devletin durumu yerine gelince kamyon lastiğinden üretmeyi bırakıp deriden devam edeceksin diyor. O da sözünü yerine getiriyor. Aslında baktığımızda bizim nereden nereye geldiğimizin en iyi göstergelerinden biri bu lastik çarıklar. Bu ve bunun gibi birçok hikayesi olan eser sergiliyoruz burada. Sille'mizde Selçuklu Belediyemizin 3 tane müzesi bulunmakta. Bir tane sanat galerisi bulunmakta. Her müzemizde rehberimiz var. Bu rehberlerden ücretsiz bir şekilde ziyaretçilerimiz yararlanabilir. Bu hikayeleri paylaşmak için ziyaretçilerimizi Sille'ye bekliyoruz" diye konuştu.

Sille Müzesi, Sille'nin geçmişine ışık tutuyor
Sille Müzesi, Sille'nin geçmişine ışık tutuyor
Sille Müzesi, Sille'nin geçmişine ışık tutuyor
Sille Müzesi, Sille'nin geçmişine ışık tutuyor

İtalya, Hamam, Konya, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sille Müzesi, Sille'nin geçmişine ışık tutuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı söylenen Hadise'den ilk açıklama: Hesabını soracağım 3 katlı iş yerinde patlama! Yaralı arkadaşını kucağında taşıdı 3 katlı iş yerinde patlama! Yaralı arkadaşını kucağında taşıdı Güzel oyuncu Öykü Karayel anne oldu Güzel oyuncu Öykü Karayel anne oldu Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'nin Ebru Gündeş'le ilgili paylaşımı yeniden gündem oldu Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'nin Ebru Gündeş'le ilgili paylaşımı yeniden gündem oldu Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti Genç oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa etti Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Taksiciyi yol ortasında çekip vurdular! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında Bakan Soylu kısıtlamada Bakan Soylu kısıtlamada "pasaport" kurnazlığı yapanları uyardı: Kim bunu istismar etmeye kalkarsa ikametini iptal ederim, acımam

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu         
15:04
Emre Belözoğlu takımı topladı ve analiz raporunu anlattı: Doğru yoldayız ama daha iyisi olmalı Emre Belözoğlu takımı topladı ve analiz raporunu anlattı: Doğru yoldayız ama daha iyisi olmalı         
14:48
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, PSG ile anlaştığı ortaya çıktı Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, PSG ile anlaştığı ortaya çıktı         
14:21
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli 3 astronot 6 ayın sonunda dünyaya döndü Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli 3 astronot 6 ayın sonunda dünyaya döndü         
13:58
Park halindeyken hareket eden tanker geçidin üzerinde asılı kaldı Park halindeyken hareket eden tanker geçidin üzerinde asılı kaldı         
13:31
Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın son anlarını ilk kez anlattı: Apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılmadı Semra Özal, eşi Turgut Özal'ın son anlarını ilk kez anlattı: Apar topar araca aldılar, gerekli müdahale yapılmadı         
12:04
Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi Galatasaray'dan gönderilen Belhanda, Fenerbahçe'de forma giymek için 'Fedakarlık yaparım' dedi         
11:45
Brezilya'da yetkililerden P1 varyantı uyarısı: Hamilelik planlarınızı erteleyin Brezilya'da yetkililerden P1 varyantı uyarısı: Hamilelik planlarınızı erteleyin         
11:25
Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu Acil servisteki koronavirüs hastası 2 kez yataktan düştü! 9 gün sonra acı haberi geldi, aile şikayetçi oldu         
10:45
Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davasında bomba iddia: Hadise ile Zarrab aşk yaşadı         
10:27
Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor         
10:18
Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar Ekmek teknelerini 30 yıl sonra karşılarında görünce gözyaşlarını tutamadılar         
10:08
Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı Karantinada olması gerekirken cuma namazına gitti, polis camiden zorla çıkardı         
09:15
Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada Karısını takip eden tacizciyi sokak ortasında evire çevire dövdü! Öfkeli kocanın dayağı kamerada         
08:26
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda         
00:25
Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı         
16:29
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Gururlandıran haberini Zeyno Günenç verdi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2021 15:29:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sille Müzesi, Sille'nin geçmişine ışık tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei