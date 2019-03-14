Son Dakika Haberleri: Sillyon Antik Kenti'ndeki Yüzey Araştırmaları

Sillyon Antik Kenti'ndeki Yüzey Araştırmaları

55 dakika önce

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Murat Taşkıran, yüzey araştırmalarının devam ettiği Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti'nin tarihi kalıntıları ve jeolojik yapısıyla bir arkeo-jeolojik park hüviyetine büründüğünü belirtti.

Sillyon Antik Kenti'ndeki Yüzey Araştırmaları, System.String[]
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Murat Taşkıran, yüzey araştırmalarının devam ettiği Antalya'nın Serik ilçesindeki Sillyon Antik Kenti'nin tarihi kalıntıları ve jeolojik yapısıyla bir arkeo-jeolojik park hüviyetine büründüğünü belirtti.

PAÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversite adına Dr. Murat Taşkıran başkanlığındaki ekibin Sillyon'da yüzey çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşkıran, antik dönemde Pamphylia bölgesinde yer alan Sillyon'un MÖ 2'inci bin yıl ortalarından Osmanlı dönemine kadar yerleşimlere ev sahipliği yaptığını, kentin tüm tarihsel sürecine ait detayları ortaya koymak üzere çalıştıklarını aktardı.

Bölgenin daha fazla tanıtılması gerektiğini belirten Taşkıran, "Mevcut veriler ışığında Sillyon, Osmanlı dönemine kadar kesintisiz bir tarihsel sürece ev sahipliği yapan çok katmanlı bir kent örneğini teşkil etmektedir. Birçok yapısı ayakta olan Anadolu'nun ender antik kentlerinden biri olan Sillyon, üzerinde kurulduğu tepenin jeolojik yapısından dolayı sürekli heyelanlara maruz kalmasıyla da arkeo-jeolojik bir park hüviyetine bürünmüştür." ifadelerini kullandı.

Taşkıran, arkeolojik çalışmaların PAÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi ile Koç Üniversitesi Suna- İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezinin (AKMED) desteğiyle yürütüldüğünü, projenin bölgenin tanıtılması ve kalkınmasına yardımcı olacağını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:27 Kaynak: AA

Pamukkale Üniversitesi, Antalya, Taşkıran, Kültür Sanat
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