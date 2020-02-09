Silopi Adliyesi'nde bomba düzeneği ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silopi Adliyesi'nde bomba düzeneği ele geçirildi - Son Dakika

Silopi Adliyesi'nde bomba düzeneği ele geçirildi

6 saat önce

-Adliye binasında yapılan aramada binanın kiriş noktalarında bulunan çok sayıda oluk -Ele geçirilen bomba düzeneğinde kullanılan materyaller Silopi Adliyesi'nde bomba düzeneği ele geçirildi Şırnak'ın Silopi ilçesinde adliye binasında bomba düzeneği ele geçirildi, olayla ilgili 7 kişi...

-Adliye binasında yapılan aramada binanın kiriş noktalarında bulunan çok sayıda oluk

-Ele geçirilen bomba düzeneğinde kullanılan materyaller Silopi Adliyesi'nde bomba düzeneği ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde adliye binasında bomba düzeneği ele geçirildi, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki gün 23.15 sıralarında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında bomba düzeneği ihbarı üzerine polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"45 adet 100'er gramlık patlayıcı olduğu değerlendirilen maddenin, içine konulduğu kutu ile sistem odasında bulunduğu, yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmiştir."

Konuyla ilgili şüpheli B.Ç. ile irtibatlı olduğu değerlendirilen M.Y. T.B.Y, E.Ç, A.Ç, F.Y. ve F.A. gözaltına alındı.

Silopi Adliyesi'nde bomba düzeneği ele geçirildi

Şırnak, Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:06 Kaynak: AA
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