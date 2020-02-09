Silopi Adliyesi'nde bomba düzeneği ele geçirildi - Son Dakika
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Silopi Adliyesi'nde bomba düzeneği ele geçirildi

24 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde adliye binasında bomba düzeneği ele geçirildi, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Silopi Adliyesi'nde bomba düzeneği ele geçirildi, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde adliye binasında bomba düzeneği ele geçirildi, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, önceki gün 23.15 sıralarında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında bomba düzeneği ihbarı üzerine polis ekiplerince inceleme yapıldı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"45 adet 100'er gramlık patlayıcı olduğu değerlendirilen maddenin, içine konulduğu kutu ile sistem odasında bulunduğu, yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmiştir."

Olayla ilgili Şüpheli B.Ç ve onunla irtibatlı olduğu değerlendirilen M.Y. T.B.Y, E.Ç, A.Ç, F.Y. ve F.A. gözaltına alındı.

Şüpheli B.Ç'nin Silopi Adliyesinde yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı öğrenilirken, evinde yapılan aramada alüminyum folyo içerisinde patlayıcı ve 29 bin 805 dolar ele geçirildi.

Şırnak, Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:50 Kaynak: AA
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