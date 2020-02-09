Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı (2) - Son Dakika

Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı (2)

6 saat önce

VALİLİK: 16 AYRI KOLONDA DÜZENEK TESPİT EDİLDİ Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ele geçirilen 45 adet 100'er gramlık patlayıcıların yapılan incelemede adliye binasında 16 ayrı kolonda düzeneğin tespit edildiği belirtildi.

Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı (2), System.String[]

VALİLİK:  16 AYRI KOLONDA DÜZENEK TESPİT EDİLDİ

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ele geçirilen 45 adet 100'er gramlık patlayıcıların yapılan incelemede adliye binasında 16 ayrı kolonda düzeneğin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "8 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 23: 15 sıralarında Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan 'Adliye binasında bomba düzeneğinin olduğuna' dair ihbar üzerine, Savcılık talimatıyla Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Adliye binasında yapılan incelemede; 45 adet 100'er gramlık patlayıcı olduğu değerlendirilen maddenin, içine konulduğu kutu ile birlikte sistem odasında bulunduğu, yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolon içerisine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı olan zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak B.Ç. isimli şahıs ve irtibatlı olduğu anlaşılan M.Y.T., B.Y., E.Ç., A.Ç., F.Y. ve F.A. isimli toplam 7 şahıs, savcılık talimatıyla yapılan operasyonlarla gözaltına alınmış olup konu ile ilgili tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),


Şırnak Valiliği, Silopi, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:15 Kaynak: DHA
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