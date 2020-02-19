Silopi Adliyesindeki bomba düzeneğiyle ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silopi Adliyesindeki bomba düzeneğiyle ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Silopi Adliyesindeki bomba düzeneğiyle ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

28 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde adliye binasında bomba düzeneğinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde adliye binasında bomba düzeneğinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca, adliye binasında bomba düzeneği ele geçirilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 11 şüphelinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Silopi Adalet Sarayına sevk edildi.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye binasında bomba düzeneği olduğu ihbarı üzerine polis ekiplerince inceleme yapılmış, patlayıcı olduğu tahmin edilen 100'er gramlık 45 madde, içine yerleştirildiği kutuda bilgisayar sistemlerinin yer aldığı odada bulunmuştu. Yapılan diğer kontrollerde de binanın zemin katında 16 ayrı kolonun içine açılmış oluklar ve buralara ayrı ayrı çekilerek döşenmiş elektrik düzeneği ile bağlı zamanlayıcı bulunduğu tespit edilmişti.

Olayın şüphelisi Yazı İşleri Müdürü B.Ç. ile birlikte irtibatlı olduğu öne sürülen 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Silopi Adliyesindeki bomba düzeneğiyle ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şırnak, Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:45 Kaynak: AA
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