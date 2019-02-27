Son Dakika Haberleri: Silopi Belediye Başkan Vekili Kaymakam Işıktaş'a Plaket

Silopi Belediye Başkan Vekili Kaymakam Işıktaş'a Plaket

1 saat önce

Silopi Belediye Başkan Vekili Kaymakam Sezer Işıktaş'a, Silopi Kuyumcular Derneğince plaket verildi.

Silopi Belediye Başkan Vekili Kaymakam Işıktaş'a Plaket, System.String[]
Silopi Belediye Başkan Vekili Kaymakam Sezer Işıktaş'a, Silopi Kuyumcular Derneğince plaket verildi.

Silopi Koç Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa Kaymakam Işıktaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Dernek Başkanı Şeref Bilgin, yaptığı konuşmada, derneğin bir yıllık faaliyetlerini aktardı.

Silopi Kuyumcular Odasınca en iyi idareci seçilen Kaymakam Işıktaş'a ve ilçedeki huzur ortamının sürmesi nedeniyle İlçe Emniyet Müdürü Doğru'ya plaket verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:53 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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