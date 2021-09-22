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İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TAMER DOĞAN Çalışma Yönetmeliği Mail Gönder 0486 518 1008 İçerik Bulunmamaktadır. 123 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLER, 156 ADA 29 VE 30 NOLU PARSELLERE AİT İMAR UYGULAMASI ASKI İLANI
321 ADA 134 NOLU PARSELE AİT İMAR UYGULAMASI ASKI İLANI
321 ada 10, 11 ve 144 nolu parsellerin imar uygulaması askı ilanı
PARSELLERE AİT İMAR UYGULAMASI ASKI İLANI
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Son Dakika › Toplum › Silopi Belediyesi | Müdürlükler - Son Dakika