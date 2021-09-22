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PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ NERGİZ ANT Çalışma Yönetmeliği Mail Gönder 0486 518 1008 İçerik Bulunmamaktadır.
İçerik Bulunmamaktadır
Duyurular yayınlandığında burada gösterilecektir.
Çarşı Ağaçlandırma Çalışmalarımız Başladı.
Daha Yeşil Bir Silopi İçin Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çalışmalarına devam ediyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çim Biçme ve sulama çalışmalarını sürdürüyor.
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Etkinlikler yayınlandığında burada gösterilecektir.
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Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Silopi Belediyesi | Müdürlükler - Son Dakika