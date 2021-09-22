Silopi Belediyesi | Müdürlükler - Son Dakika
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Silopi Belediyesi | Müdürlükler

22.09.2021 02:57
Silopi Belediyesi | Müdürlükler

BAŞKANMECLİS ÜYELERİMÜDÜRLÜKLERMUHTARLARSTRATEJİK PLANEYLEM PLANIFAALİYET RAPORLARIMECLİS KARARLARIMECLİS GÜNDEMLERİOtobüs SaatleriMuhtarlık RehberiNöbetçi EczanelerRuhsat İşlemleriNikah İşlemleriAnketlere KatılPARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ NERGİZ ANT Çalışma Yönetmeliği Mail Gönder 0486 518...

BAŞKAN

MECLİS ÜYELERİ

MÜDÜRLÜKLER

MUHTARLAR

STRATEJİK PLAN

EYLEM PLANI

FAALİYET RAPORLARI

MECLİS KARARLARI

MECLİS GÜNDEMLERİ

Otobüs Saatleri

Muhtarlık Rehberi

Nöbetçi Eczaneler

Ruhsat İşlemleri

Nikah İşlemleri

Anketlere Katıl

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ NERGİZ ANT Çalışma Yönetmeliği Mail Gönder 0486 518 1008 İçerik Bulunmamaktadır.

İçerik Bulunmamaktadır

Duyurular yayınlandığında burada gösterilecektir.

Çarşı Ağaçlandırma Çalışmalarımız Başladı.

Daha Yeşil Bir Silopi İçin Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çalışmalarına devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çim Biçme ve sulama çalışmalarını sürdürüyor.

İçerik Bulunmamaktadır

Etkinlikler yayınlandığında burada gösterilecektir.

İçerik Bulunmamaktadır

Anketler yayınlandığında burada gösterilecektir.

İçerik Bulunmamaktadır

Projeler yayınlandığında burada gösterilecektir.

İçerik Bulunmamaktadır

İhaleler yayınlandığında burada gösterilecektir.

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Muhtarlık, Evlilik, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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