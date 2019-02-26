Silopi Belediyesinden 20 Dönümlük Alana Park

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi
, terörden zarar gören ilçeye yatırımlarını sürdürüyor.
Silopi Belediyesi, Dicle Kalkınma Ajansı
(DİKA) iş birliğiyle Cumhuriyet Mahallesinde 20 dönüm arazi üzerinde, içerisinde su figürleri, spor alanları, koşu parkurları, bisiklet yolu, piknik alanı, basketbol
ve voleybol
semt sahaları bulunan park yapıyor.
Maliyeti 1 milyon 200 bin lira olan parkın, nisan ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
Alanda incelemede bulunan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ
, bölgenin genç bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"20 dönüm alanda park inşa edilecek. Kadınlarımızın oturabileceği, gezebileceği sosyal aktivite yapabileceği yerler sınırlı. Bu nedenle gelen projeyi değerlendirdik. Tamamlandığında yürüme ve spor alanları ile kente katma değer katacak, kenti güzelleştirecek ve yaşam konforunu üst düzeye taşıyacak bir çalışma olacak."