Silopi Belediyesinden Cumhuriyet Mahallesine Park

Şırnak'ın Silopi Belediyesi ve DİKA işbirliğiyle ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Mahallesinde 20 dönüm arazi üzerine park yapılıyor.

Şırnak'ın Silopi Belediyesi ve DİKA işbirliğiyle ilçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Mahallesinde 20 dönüm arazi üzerine park yapılıyor.



Silopi Belediyesi ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğinde Cumhuriyet Mahallesi'nde 20 dönüm arazi üzerinde, içerisinde su figürleri, spor alanları, koşu parkurları, bisiklet yolu, piknik alanı, basketbol ve voleybol semt sahaları bulunan çok amaçlı bir park yapılıyor. Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen parkın toplam maliyetinin 1 milyon 200 bin TL tutarında olduğu belirtildi. Cumhuriyet Mahallesindeki park alanında incelemede bulunan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, yaptığı açıklamada bölgenin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve özellikle dezavantajlı bir yer olduğunu belirtti. Altındağ; "Bittiği zaman yürüme alanları, spor alanları olsun özellikle kente katma değeri olan kenti güzelleştiren ve yaşam konforunu üst düzeye getiren bir çalışma olacak" dedi.



İnceleme esnasında Altındağ'a Silopi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mahmut Mıtlın ve personeller eşlik etti. - ŞIRNAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Altında Son Durum Ne? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Son Dakika! Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor

Son Dakika! Usta Oyuncu Aytaç Arman, Hayatını Kaybetti

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları, 7 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak