Silopi Belediyesinden Modern Işıklandırmalar ve Peyzaj Çalışmaları

Şırnak'ın Silopi Belediyesi tarafından uluslar arası ipekyolu üzerinde LED ışıklandırmalar ve peyzaj çalışmaları yapıldı.

Şırnak'ın Silopi Belediyesi tarafından uluslar arası ipekyolu üzerinde LED ışıklandırmalar ve peyzaj çalışmaları yapıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirilen Şırnak'ın Silopi Belediyesi üst yapı çalışmalarının sonlarına geldi. Alt yapı çalışmalarının sona ermesinin ardından bir süredir devam eden üst yapı çalışmaları kısa süre sonra sonlanacağı öğrenildi. Üst yapı çalışmaları kapsamında ilçe merkezinin aktif 1'inci, 2'nci, 50'inci ve 63'ücü cadde ile 628'inci sokağa 106 adet ışıklandırma direği dikilerek, ağaçlandırma ve kaldırım çalışmaları sona erdi.



İBB'den modern Sanat Sokağı



Kardeş Belediye Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezinin en işlek yerinde sil baştan Sanat Sokağı yapıldı. Modern anlamda yapılan Sanat Sokağı, ilçe halkının uğrak yeri haline geldi. İlçe merkezinden geçen uluslar arası yük taşımacılığı yapan araçlar şehir trafiğini yoğunlaştırıyordu. Çevreyolunun aktif hale getirilmesinden sonra uluslar arası ipekyolu üzerinde, alt yapı sorununun çözülmesinin ardından, LED ışıklandırma ve refüj peyzaj çalışmaları yapıldı.



İlçe Kaymakamı ve Belediye başkan Vekili Sezer Işıktaş'ın girişimleri sonucunda ilçe merkezinden geçen tarihi ipekyoluna çift şeritli 13 kilometre asfalt döşemesinin ardından refüje 25 metre aralıklarla ve 15 metre geniş açılı 200 adet aydınlatma direği dikildi. İlçe merkezinden geçen uluslar arası ipekyolu yeni ışıklandırmalar ile gündüzü aratmayacak konuma geldi. Son olarak uluslar arası ipekyolu refüjünde ağaçlandırma çalışmaları başladı. İlçe belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı personeller tarafından ligustrum, top akasya, çınar yapraklı dut, süs elması, mavi servi, zakkum ve ters dut ağaçları belirli aralıklarla refüje dikildi.



Ağaç dikim çalışmalarını denetleyen Silopi Belediyesi Park bahçeler Müdürü Mahmut Mıtlın personellere ağaç dikim esnasında hassas davranmalarını söyledi. Mıtlın, yaptığı açıklamada uluslar arası ipekyolu üzerinde ışıklandırma direklerinin dikilmesinden sonra yöreye özgü ağaçları getirdiklerini dile getirerek, "Şimdi ağaçlarımızın dikimini yapıyoruz. Daha yeşil bir kuşak oluşturulması için çeşitli süs bitkisi ağaçlarımızı orta refüje dikmeye devam ediyoruz" dedi.



Mahmut Mıtlın, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'ın eşi Peyzaj Mimarı Tuğba Işıktaş'a çalışmalar esnasında kendilerine destek sundukları için teşekkür etti. - ŞIRNAK

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