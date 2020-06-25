SİLOPİ Çocuklarına aldığı oyuncakları veremeden şehit oldu - Son Dakika

Çocuklarına aldığı oyuncakları veremeden şehit oldu

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, PKK 'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 işçiden Osman Tuncay'ın (30) baba evinde acı dinmiyor. Tuncay'ın şehit olduğu gece, çocuklarına aldığı oyuncaklarla beraber eve dönmeyi planladığı öğrenildi.

'O GÜN İZNE GELECEKTİ'

Kardeşinin çok iyi bir insan olduğunu ifade eden, ağabey Emin Tuncay, "Hiç yalan söylemezdi. Bana ve herkese karşı çok saygılıydı. En son bayramda bir araya gelmiştik. Olaydan bir gün önce telefonla görüştük. O gün eve gelecekti. İzne gelecekti. Bir daha görüşemedik. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ederim. Çocuklarına sahip çıkıyor. Konuşacak kelime bulamıyorum. Cumhurbaşkanımız aradı. İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, Valimiz, Kaymakamımız bize sahip çıktı. Acımız büyük. Bu acıyı paylaştıkları için teşekkür ederiz" dedi.