Son Dakika Haberleri: Silopi'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Silopi'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Silopi'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Silopi'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Görümlü beldesi mevkisinde bir otomobilde arama yapıldı.

Ekipler otomobilde 1,5 kilogram toz esrar ele geçirdi, otomobilin sürücüsü R.T. gözaltına alındı.

R.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şırnak, Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:52 Kaynak: AA
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