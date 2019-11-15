Silopi'de 1,5 kilogram esrar ele geçirildi
6 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:52 Kaynak: AA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen operasyonda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Görümlü beldesi mevkisinde bir otomobilde arama yapıldı.
Ekipler otomobilde 1,5 kilogram toz esrar ele geçirdi, otomobilin sürücüsü R.T. gözaltına alındı.
R.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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