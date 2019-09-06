Son Dakika Haberleri: Silopi'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Silopi'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı toplantısı

49 dakika önce

Silopi Kaymakamlığınca 2019-2020 eğitim öğretim yılı toplantısı düzenlendi.

Silopi'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı toplantısı, System.String[]

Silopi Kaymakamlığınca 2019-2020 eğitim öğretim yılı toplantısı düzenlendi.

Özel bir okulun konferans salonunda, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılında eğitim, sağlık, hizmet ve güvenlik konularında alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Kaymakam Sezer Işıktaş, yaptığı açıklamada, eğitimin sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için güvenlikten sağlığa her alanda gerekli özeni göstereceklerini belirtti.

Işıktaş, Kaymakamlık olarak eğitim konusunda çok hassas bir tutumlarının olduğunu ifade ederek, "Eğitim kurumlarının bakımlarını yapmaya başladık. Bunu sürekli hale getireceğiz." dedi.

Işıktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ve idareciler katıldı.

Silopi, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 6 Eylül 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 9 Eylül'de hesaplara yatacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan AB'nin Suriyeli göçmen açıklamasına yanıt Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:28:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silopi'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]