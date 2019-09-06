Silopi'de 2019-2020 eğitim öğretim yılı toplantısı

Silopi Kaymakamlığınca 2019-2020 eğitim öğretim yılı toplantısı düzenlendi.

Özel bir okulun konferans salonunda, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılında eğitim, sağlık, hizmet ve güvenlik konularında alınacak tedbirlere ilişkin toplantı yapıldı.

Kaymakam Sezer Işıktaş, yaptığı açıklamada, eğitimin sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için güvenlikten sağlığa her alanda gerekli özeni göstereceklerini belirtti.

Işıktaş, Kaymakamlık olarak eğitim konusunda çok hassas bir tutumlarının olduğunu ifade ederek, "Eğitim kurumlarının bakımlarını yapmaya başladık. Bunu sürekli hale getireceğiz." dedi.

Işıktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan ve idareciler katıldı.