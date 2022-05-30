Silopi'de 4006 TÜBİTAK Bİlim Fuarı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.
Öğretmenlerin danışmanlığında öğrencilerin çeşitli alanlarda hazırladığı projeler, okulda sergilendi, öğretmen ve öğrenciler birlikte halay çekti.
Okul Müdürü Hakkı Kaya, öğrencilerin uzun süredir çalıştıkları projelerin sergilenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.
Bu tür çalışmaların öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını dile getiren Kaya, ilerleyen yıllarda da meslek lisesine yakışır çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen'in de katıldığı fuar, çeşitli yarışmalarla sona erdi.
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