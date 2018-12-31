Silopi'de 95 Kişilik İş İlanına 3 Bin 657 Kişi Başvurdu
27 dakika önce
Silopi'de 95 kişilik iş ilanına 3 bin 657 kişi başvurduŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde İşkur tarafından açılan 95 kişilik iş ilanına 3 bin 657 kişi başvurdu.
Silopi
'de 95 kişilik iş ilanına 3 bin 657 kişi başvurdu
ŞIRNAK - Şırnak
'ın Silopi ilçesinde İşkur tarafından açılan 95 kişilik iş ilanına 3 bin 657 kişi başvurdu.
Silopi'de İşkur Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Toplum Yararına Programlar kapsamında işe alınacak 95 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Koç İlkokulu konferans salonunda yapılan kura çekimine İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Silopi İşkur Hizmet Merkezi Müdürü Haci Tüzün ve vatandaşlar katıldı. Silopi 1'inci Noteri Münevver Kocaman Ersöz tarafından katılımcıların huzurunda kura çekilmeden önce iş için başvuran 3 bin 657 kişinin ismi okundu. Daha sonra katılımcıların huzurunda kuralar çekilerek, ismi çıkan 95 kişi tutanak altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:08 Kaynak: İHA
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