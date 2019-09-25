Son Dakika Haberleri: Silopi'de ADEM aşure dağıttı
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Silopi'de ADEM aşure dağıttı

47 dakika önce

Silopi Kaymakamlığı bünyesinde kadınlara istihdam sağlamak için faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM) güvenlik güçlerine aşure dağıttı.

Silopi'de ADEM aşure dağıttı, System.String[]

Silopi Kaymakamlığı bünyesinde kadınlara istihdam sağlamak için faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM) güvenlik güçlerine aşure dağıttı.

ADEM Müdürü Aylin Ökten ve çeşitli kurslarda eğitim gören kadınlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları aşureyi güvenlik güçlerine dağıttı.

Ökten, Muharrem ayı dolaysıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, etkinliğe destek veren Kaymakam Sezer Işıktaş'a teşekkür etti.

Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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