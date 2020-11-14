Silopi'de "Aile Üniversitesi" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Silopi ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silopi Sosyal Hizmet Merkezi ve Türk PDR Derneği Şırnak İl Temsilciliği iş birliğiyle hayata geçirilen "Aile Üniversitesi" adlı projenin tanıtımı yapıldı.

Koç İlköğretim Okulu konferans salonunda yapılan toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Silopi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk ve Türk PDR Derneği Şırnak İl Temsilciliği yetkilileri katıldı.

Projeye ilişkin bilgi veren Öztürk, bölgede yaşayan öğrenci ve velilere yönelik karşılaştıkları sorunlara göre eğitim vermek için proje hazırladıklarını söyledi.

Proje kapsamında hem öğrencilerin hem de velilere çeşitli konularda eğitim vereceklerini ifade eden Öztürk, projeye destek veren kurumlara teşekkür etti.