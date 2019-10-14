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Son Dakika Güncel Silopi'de 'Amatör Spor Haftası'

Silopi'de "Amatör Spor Haftası"

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığınca her yıl düzenlenen "Amatör Spor Haftası" kapsamında Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce voleybol, masa tenisi, atletizm, badminton branşlarında yarışmalar düzenlendi.

Silopi'de

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığınca her yıl düzenlenen "Amatör Spor Haftası" kapsamında Silopi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce voleybol, masa tenisi, atletizm, badminton branşlarında yarışmalar düzenlendi.

483 kişinin katıldığı çeşitli müsabakalarda dereceye girenlere Kaymakamı Sezer Işıktaş tarafından madalya ve kupa verildi.

Oyuncularla görüşen Işıktaş, dereceye giren takımlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Işıktaş, devlet olarak her zaman gençlerle beraber yol alacaklarını, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirterek, her zaman kendilerine destek olacaklarını söyledi.

Programa, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adil Özer ve AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu da katıldı.

Atletizm, voleybol, Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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