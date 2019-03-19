Silopi'de Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Şırnak'ın Silopi Belediyesince ilçe merkezinden geçen uluslararası İpekyolu'ndaki asfalt çalışmalarının sona ermesinin ardından ara sokaklardaki çalışmalar hızla devam ediyor.

Şırnak'ın Silopi Belediyesince ilçe merkezinden geçen uluslararası İpekyolu'ndaki asfalt çalışmalarının sona ermesinin ardından ara sokaklardaki çalışmalar hızla devam ediyor.



Son olarak ilçe merkezindeki Cudi, Nuh, Başak, Barbaros ve Yeşiltepe mahallelerine bağlı 203, 54, 62, 51,56, 52 ve 77'nci caddelerde çalışmaya başlayan ekiplerin, iş makinelerince sıcak asfalt dökümü yapıldı. Asfalt ekiplerinden bilgi alan ve çalışmaları denetleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dr. Sezer Işıktaş, çalışmaların hızlandırıldığını ve kısa sürede sona ereceğini söyledi. - ŞIRNAK

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