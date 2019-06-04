Silopi'de bayram heyecanı
1 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ramazan Bayramı esnafın yüzünü güldürdü.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:13 Kaynak: AA
'ın Silopi
ilçesinde Ramazan Bayramı
esnafın yüzünü güldürdü.
Esnaf Yunus Bilişik, yaptığı açıklamada, bayram heyecanı ile vatandaşların alışveriş yaptığını söyledi.
Geçmişte yaşanan olayların ticareti de olumsuz etkilediğini ifade eden Bilişik, "3 yıl önce millet büyük bir sıkıntından geçti. Şükür ki işler düzene girdi, bölgemiz rahat nefes aldı. Huzurla 20 gündür çarşımız kalabalık. Halk bayram alışverişi yapıyor. Daima böyle huzurun hakim olmasını istiyoruz." dedi.
Celal Bilgeç de bundan önceki senelere göre çarşı pazarda canlanma olduğunu belirterek, satışlardan memnun olduklarını kaydetti.
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