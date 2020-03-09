Silopi'de bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika

Silopi'de bilgi yarışması düzenlendi
6 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bilgi yarışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:38 Kaynak: AA
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bilgi yarışması yapıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel bir okulda yapılan ve 40 okuldan 160 öğrencinin katıldığı bilgi yarışmansı sonucunda Dicle Ortaokulu ekibi birinci oldu.
Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal dereceye giren öğrencilere çeyrek altın hediye etti.
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