Silopi'de bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Silopi'de bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika

Silopi'de bilgi yarışması düzenlendi

6 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bilgi yarışması yapıldı.

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde bilgi yarışması yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel bir okulda yapılan ve 40 okuldan 160 öğrencinin katıldığı bilgi yarışmansı sonucunda Dicle Ortaokulu ekibi birinci oldu.

Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal dereceye giren öğrencilere çeyrek altın hediye etti.

Şırnak, Silopi, Dicle, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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