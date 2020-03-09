Silopi'de bilgi yarışması düzenlendi - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bilgi yarışması yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel bir okulda yapılan ve 40 okuldan 160 öğrencinin katıldığı bilgi yarışmansı sonucunda Dicle Ortaokulu ekibi birinci oldu.

Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş ve Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal dereceye giren öğrencilere çeyrek altın hediye etti.