Son Dakika Haberleri: Silopi'de "Bir Bilim İnsanı Olsam" adlı söyleşi
Son Dakika Güncel Silopi'de 'Bir Bilim İnsanı Olsam' adlı söyleşi - Son Dakika

Silopi'de "Bir Bilim İnsanı Olsam" adlı söyleşi

6 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi Koç İlkokulunda, "Bir Bilim İnsanı Olsam" adlı söyleşi düzenlendi.

Silopi'de

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi Koç İlkokulunda, "Bir Bilim İnsanı Olsam" adlı söyleşi düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, TÜBİTAK Bilim Merkezleri sorumlusu Dr. Şahin İdin, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selahattin Dizlek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Dr. İdin, bilim adamlarının örnek teşkil eden hayatlarını anlatarak, TÜBİTAK'ın bilimsel faaliyetleri tanıtmak ve sevdirmek adına yayınladığı dergi ve yayın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uysal, Dr. İdin'e program sonunda plaket takdim etti.

İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selahattin Dizlek, bu tür söyleşilerin öğrencilerin hem bilimsel hem de akademik başarısına katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, katılımından dolayı İdin'e teşekkür etti.

Şırnak, Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Temizlik işçisi olarak girdiği üniversiteden müzik öğretmeni olarak mezun oldu
YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi 11 yıl önce kaybolan iş adamını bulana 100 bin dolar ödül verilecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 20:28:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silopi'de "Bir Bilim İnsanı Olsam" adlı söyleşi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]