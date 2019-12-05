Şırnak'ın Silopi ilçesinde Silopi Koç İlkokulunda, "Bir Bilim İnsanı Olsam" adlı söyleşi düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, TÜBİTAK Bilim Merkezleri sorumlusu Dr. Şahin İdin, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selahattin Dizlek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Dr. İdin, bilim adamlarının örnek teşkil eden hayatlarını anlatarak, TÜBİTAK'ın bilimsel faaliyetleri tanıtmak ve sevdirmek adına yayınladığı dergi ve yayın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uysal, Dr. İdin'e program sonunda plaket takdim etti.

İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selahattin Dizlek, bu tür söyleşilerin öğrencilerin hem bilimsel hem de akademik başarısına katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, katılımından dolayı İdin'e teşekkür etti.