Son Dakika Haberleri: Silopi'de 'Bir Bilim İnsanı Olsam' söyleşisi
Son Dakika Güncel Silopi'de 'Bir Bilim İnsanı Olsam' söyleşisi - Son Dakika

Silopi'de 'Bir Bilim İnsanı Olsam' söyleşisi

6 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 'Bir Bilim İnsanı Olsam' konulu söyleşi düzenlendi.

Silopi'de 'Bir Bilim İnsanı Olsam' söyleşisi, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 'Bir Bilim İnsanı Olsam' konulu söyleşi düzenlendi.


Silopi Koç İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, TÜBİTAK Bilim Merkezleri Sorumlusu Doktor Şahin İdin, İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selahattin Dizlek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. TÜBİTAK Bilim Merkezleri Sorumlusu Dr. Şahin İdin, programda öğrencilerin sorularını cevapladı. Bilim adamlarının örnek teşkil eden hayatlarını anlatan İdin, TÜBİTAK'ın bilimsel faaliyetleri tanıtmak ve sevdirmek adına yayınladığı dergi ve yayın faaliyetlerini tanıttı.


İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Selahattin Dizlek, TÜBİTAK Bilim Genel Merkezi'ne başvuru yaptıklarını ve bu kapsamda söyleşi düzenlediklerini söyledi. Öğrencilerin hem bilimsel hem de akademik anlamda katkı sağlayacağını ifade eden Dizlek, TÜBİTAK Bilim Merkezleri Sorumlusu İdin'e teşekkür etti.


Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, İdin'e programın sonunda bir plaket takdim etti. Program öğrencilerin soruları ile son buldu. - ŞIRNAK

Şırnak, Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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