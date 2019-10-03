Son Dakika Haberleri: Silopi'de "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"
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Silopi'de "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"

9 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla İlçe Müftülüğü ziyaret edildi.

Silopi'de

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla İlçe Müftülüğü ziyaret edildi.

AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Bilin, İlçe Müftüsü Mehmet Sait Okumuş'u ziyaret etti.

Tellioğlu, ziyaretinde ilçede hafta dolayısıyla yapılacak etkinlikler hakkında bilgi aldı, Camiler ve Din Görevlileri Haftasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Bilin ise din görevlilerinin, halkın birlik ve beraberliğinin güçlenmesine katkı sunduğunu ifade ederek, tüm din görevlilerine başarı diledi.

İlçe Müftüsü Okumuş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini ziyaret eden herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

Mehmet Sait, AK Parti, Şırnak, Silopi, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:00 Kaynak: AA
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