Son Dakika Haberleri: Silopi'de çıkan yangında 18 kişinin yaşadığı ev küle döndü
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Silopi'de çıkan yangında 18 kişinin yaşadığı ev küle döndü

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 18 kişinin yaşadığı ev küle döndü.

Silopi'de çıkan yangında 18 kişinin yaşadığı ev küle döndü, System.String[]
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle 18 kişinin yaşadığı ev küle döndü.
Silopi ilçesine bağlı Bostancı Köyü'nde 18 kişilik Bölüş Ailesi'nin ikamet ettiği evin çatı katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede etkili olan yangın evin her yerini sardı. Yangının çıkmasıyla evde olan Bölüş ailesi fertleri kendi imkanlarıyla çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınırken, ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

- Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:51 Kaynak: DHA
Şırnak, Silopi, Güncel
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