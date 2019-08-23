Son Dakika Haberleri: Silopi'de cuma namazında kan bağışına destek çağrısı ?
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Silopi'de cuma namazında kan bağışına destek çağrısı ?

49 dakika önce

?Şırnak'ın Silopi ilçesinde kılınan cuma namazında vatandaşlara kan bağışında bulunma çağrısında bulunuldu.

Silopi'de cuma namazında kan bağışına destek çağrısı ?, System.String[]

? Şırnak'ın Silopi ilçesinde kılınan cuma namazında vatandaşlara kan bağışında bulunma çağrısında bulunuldu.


Şırnak'ın Silopi ilçesinde cuma namazında vatandaşlar kan bağışı hakkında bilgilendirilerek, kan bağışında bulunma çağrısında bulunuldu. 'Silopi Çarşı Cami imam hatibi Cemal Sansür, Kızılay kan bağışı aracının yarın ilçeye geleceğini duyurarak, cami cemaatine kan bağışında bulunma tavsiyesinde bulundu. Sansür, verilen bir ünite kan ile 3 canın kurtarılmasına vesile olunduğunu ifade ederek, kan bağışının hayırlı bir iş olduğunu söyledi.'


Silopi Kızılay İlçe Başkanı Murat Tatar ise,' kan bağışı aracının 24-29 Ağustos tarihleri arasında Dörtyol mevkiinde kurulacağını belirterek, "Kan verme işlemleri yarın ilk gün olması nedeniyle saat 14.00, diğer günler saat 09.30'da başlayacaktır. Tüm halkımızı duyarlı olmaya ve kan bağışına davet ediyoruz. Bir ünite kan 3 can demektir. Kan acil ihtiyaçla birlikte sürekli ihtiyaçtır. Lütfen duyarlı olup hep beraber kan vermeye gidelim" dedi. - ŞIRNAK

Şırnak, Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:29 Kaynak: İHA
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