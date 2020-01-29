Silopi'de depremzedeler için yardım toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silopi'de depremzedeler için yardım toplandı - Son Dakika

Silopi'de depremzedeler için yardım toplandı

6 saat önce

Silopi'de depremzedeler için toplanan yardımlar Elazığ'a gönderildi.

Silopi'de depremzedeler için toplanan yardımlar Elazığ'a gönderildi.

Gırıkamo Silopi Eğitim ve Kültür Derneği'nce Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardımların yer aldığı tır, Elazığ'a hareket etti.

Dernek başkanı Sabahattin Ökten "Biz önce kendi aramızda toplandık sonrada mahalle mahalle dolaşıp dışarıda kalan kardeşlerimiz için battaniye, mont, kazak, ayakkabı ve yorgan toplamaya çalıştık. Allah Silopi halkından razı olsun. Hiçbir yerden elimizi boş çevirmediler." dedi.

Silopi'de depremzedeler için yardım toplandı

Malatya, Elazığ, Silopi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ebru Yaşar, deprem bölgesine bir kamyon dolusu gıda malzemesi gönderdi
Bakan Kurum açıkladı: Elazığ'da artan kira fiyatlarına işlem yapılacak Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna yanıt verdi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 00:59:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Silopi'de depremzedeler için yardım toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]