Silopi'de din görevlileri yemekte buluştu

Silopi ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen yemeğe, Kaymakam Sezer Işıktaş, İlçe Müftüsü Muhammed Sait Okumuş ve din görevlileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yemekte konuşan Kaymakam Sezer Işıktaş, din görevinde gönüllülüğün esas olduğunu vurgulayarak, din görevlilerini hafta dolayısıyla tebrik etti.

Işıktaş, ilçe merkezi ve köylerde görev yapan bütün imamların sorun ve sıkıntıları ile bizzat yakından ilgileneceğini dile getirdi.

İlçe Müftüsü Okumuş da, bu yıl "Cami ve Hayat" konusunun merkeze alındığını dile getirerek, camilerin önemine dikkati çekti.

Yemek sonrası Çarşı Camisi'nde mevlit okutuldu.