Silopi'de din görevlileri yemekte buluştu

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlileri ile yemekte bir araya geldi.



İlçedeki bir otelde düzenlenen yemeğe, İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Müftüsü Muhammed Sait Okumuş ve din görevlileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yemek sonrası konuşan Kaymakam Sezer Işıktaş, din görevinin, din gönüllülüğünün farkındalığına dikkat çekerek personellerin haftasını tebrik etti. Kaymakam Işıktaş, ilçe merkezi ve köylerde görev yapan bütün imam hatiplerin sorun ve sıkıntıları ile bizzat yakından ilgileneceğini, her hangi bir durumda gerek kendisi ya da yazı işleri müdürlüğü işle iletişime geçmelerini söyledi.



Müftü Okumuş ise, bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda başkanlıklarının 'Cami ve Hayat' konusunu merkeze aldığını söyledi. Müftü Okumuş, "Hayatın içinde camilerimizin olduğunu ve camilerimizde de hayatın var olduğunu toplum olarak dikkat çekmeliyiz. Zira cami ile hayatın arasını birbirinden ayırdığımızda, camiden uzak kaldığımızda toplum ve nesil olarak kendimize ve değerlerimize de yabancılaşırız" dedi.



Yemek sonrasında program Çarşı Camisi'nde verilen mevlit etkinliği ile son buldu. - ŞIRNAK