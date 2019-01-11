Son Dakika Haberleri: Silopi'de Engelli Ailelerine Yönelik Seminer

Silopi'de Engelli Ailelerine Yönelik Seminer

1 saat önce

Silopi Belediyesince engellilerin ailelerine yönelik seminer düzenlendi.

Silopi'de Engelli Ailelerine Yönelik Seminer, System.String[]
Silopi Belediyesince engellilerin ailelerine yönelik seminer düzenlendi.

Belediyeye bağlı Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte farklı il ve ilçelerdeki engelli ailelerin gönderdiği mektuplar okundu.

Psikolog Feyruz Tokay, burada yaptığı konuşmada, özel çocuk ailelerinin yaşadığı kaygı ve endişeler ile eğitim sağlığı için yapılması gerekenleri anlattı.

Tokay, Kadın Eğitim Destek ve Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen'e çiçek verdi.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamının Eşi Tuğba Işıktaş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve engelli vatandaşların aileleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:25 Kaynak: AA

Silopi, Güncel
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