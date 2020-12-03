3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Son Dakika

Silopi ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezince çocuklara hediyeler verildi.

Hayırseverlerin desteğiyle ilçedeki 150 çocuğun evine giden ekipler, oyuncakları çocuklara verdi.

Oyuncaklarını alan engelli çocukların aileleri yardım dağıtımı yapan ekiplere teşekkür etti.

Eğitim ve rehabilitasyon merkezi müdürü Semire Azizoğlu, "Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Hayırseverlerimizin destekleriyle oyuncak dağıttık. Önceliği yetim ve engelli çocuklara verdik. Çocuklarımız gülerse tüm dünya güler. Hayırseverlerimizden yardım desteklerini bekliyoruz." dedi.