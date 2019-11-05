Son Dakika Haberleri: Silopi'de engelli öğrenciye akülü araç
Son Dakika Güncel Silopi'de engelli öğrenciye akülü araç

Silopi'de engelli öğrenciye akülü araç

7 saat önce

Silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araç temin edildi.

Silopi'de engelli öğrenciye akülü araç, System.String[]

Silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araç temin edildi.

Atatürk Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi engeli Servet Munğan'a akülü araç alınması için okul idaresince kampanya başlatıldı. Durumu öğrenen Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın katkısıyla alınan akülü araç okulda Munğan'a hediye edildi.

Servet Munğan'a aracıyla sınıfa kadar eşlik eden Kaymakam Işıktaş, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Mustafa Kemal Atatürk, Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sistem eleştirilerine yanıt: Atatürk parlamenter demokrasiyle mi idare etti?
Trump'a yönelik azil soruşturması sürüyor! İki yetkilinin ifade metinleri yayınlandı RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TÜRKSAT'tan istifa ettiğini açıkladı Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden istifa ettiği iddia edilen Arınç: Sözlerim çarpıtıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 00:36:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silopi'de engelli öğrenciye akülü araç
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]