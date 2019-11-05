Silopi'de engelli öğrenciye akülü araç
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Silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araç temin edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araç temin edildi.
Atatürk Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi engeli Servet Munğan'a akülü araç alınması için okul idaresince kampanya başlatıldı. Durumu öğrenen Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın katkısıyla alınan akülü araç okulda Munğan'a hediye edildi.
Servet Munğan'a aracıyla sınıfa kadar eşlik eden Kaymakam Işıktaş, öğrencilerle bir süre sohbet etti.
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