Silopi'de engelliler kamu spotu hazırladı - Son Dakika

Silopi'de engelliler kamu spotu hazırladı.

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısı ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, engellerin yaşam şartlarına ve yeteneklerine dikkat çekmek amacı ile kamu spotu hazırlandı.

Silopi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk 3 Aralık Dünya Engelliler günü programının pandemi dolayısıyla gerçekleştirilmediğini belirterek, şöyle dedi:

"Kaymakamlığımız bünyesinde; Engellilerimizin yaşadığı zorluklar karşısında nasıl mücadele ettikleri, yaşadıkları duygu, düşünce ve vermek istedikleri mesajları kamu spotu haline getirerek seslerini duyurulmasını ve bununla birlikte toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmayı hedefledik. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor ve herkesin kamu spotumuza kulak vermesini temenni ediyoruz."