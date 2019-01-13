Son Dakika Haberleri: Silopi'de Engellilere Giysi Yardımı

Silopi'de Engellilere Giysi Yardımı

19 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanlığı tarafından 120 yardıma muhtaç ve engelli çocuğa giysi yardımı yapıldı.

Silopi'de Engellilere Giysi Yardımı, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanlığı tarafından 120 yardıma muhtaç ve engelli çocuğa giysi yardımı yapıldı.

Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanlığı teşkilat üyeleri dernek olarak topladıkları nakdi yardımlar ile 120 yardıma muhtaç yetim ve engelli çocuğu giydirdi. Silopi ilçesindeki bir giysi dükkanında yapılan giysi yardımına, yardıma muhtaç aileler de katıldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın, teşkilat üyeleri tarafından bu yardım girişiminde bulunduğunu belirtti. Barkın; "Dernek olarak daha önce de bu tür yardımlarda bulunmuştuk. Önümüzdeki süreçte mont ve ayakkabı yardımında da bulunacağız. Kendi imkanlarımız dahilinde bu kadar kişiye ulaştık. Yardım sever insanlarımız aracılığı ile sayımızı daha da çok arttırabiliriz" dedi.

Engelli aileleri de yardım alanına getiren Silopi Engellilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İdris Kalenderoğlu dernek yönetimine teşekkürlerini sundu. Aileler de Özel Harekat Ocakları Şırnak İl teşkilat üyelerine teşekkür etti. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

Şırnak, Silopi, Güncel
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