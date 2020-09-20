Silopi'de fedakar öğretmenler okulu boyadı - Son Dakika

Silopi'de öğretmenler okulu boyadı.

Silopi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hilal Babahan ve görevli öğretmenleri okulun tamamını boyayarak öğrencilerin daha hijyen bir ortamda eğitim görmeleri için hazır hale getirdi.

Babahan, pandemi sürecinde öğrencilerin daha iyi bir eğitim ortamından faydalanmaları için boyama yaptıklarını belirterek, öğretmenlere çabası dolayısıyla teşekkür etti.

Müdür yardımcısı Ümit Parlak ise kısa sürede köy okulunu eğitim ve öğretime sürecine hazır hale getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Hafta sonu olmasına rağmen öğretmen arkadaşlarımızla sınıflarımızı yıkadık. Gereken temizlik çalışmalarını yaptık." dedi.