Silopi'de Futsal Turnuvası Sona Erdi
1 saat önce
Silopi ilçesinde düzenlenen lise ve ortaokullar arası futsal turnuvası sona erdi.
Silopi ilçesinde düzenlenen lise ve ortaokullar arası futsal turnuvası sona erdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvanın final maçını izleyen Silopi Belediye Başkan Vekili Kaymakam Sezer Işıktaş, şampiyon olan Dicle ve Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever ortaokulları takımlarına kupalarını verdi.
Sezer, turnuvaya katılan sporculara da çeşitli hediye verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:59 Kaynak: AA
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