Silopi'de giyim ve kömür yardımı yapıldı - Son Dakika
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Silopi'de giyim ve kömür yardımı yapıldı

01.03.2022 17:42
Silopi'de giyim ve kömür yardımı yapıldı

Merkezi Avrupa'da bulunan Ab-ı Hayat Derneği, Silopi ilçesinde öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve kömür yardımında bulundu.

Merkezi Avrupa'da bulunan Ab-ı Hayat Derneği, Silopi ilçesinde öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere giyim ve kömür yardımında bulundu.

İlçedeki 150 öğrenciye bot ve mont yardımında bulunan dernek gönüllüleri, 40 aileye de kömür yardımı yaptı.

Derneğin Türkiye Koordinatörü Fırat Aydın, her yıl farklı bir ilde bu faaliyeti yürüttüklerini belirtti.

Yardım faaliyetini bu yıl Şırnak'ta gerçekleştirdiklerini kaydeden Aydın, bu tür faaliyetlerinin sürekli olduğunu, bölgede her türlü yardım faaliyetini yürüteceklerini bildirdi.

Aydın, bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

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Türkiye, Silopi, Fırat, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silopi'de giyim ve kömür yardımı yapıldı - Son Dakika


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