Silopi'de gönüllüler günde 5 bin maske üretiyor - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde gönüllü 20 kadın, koronavirüs salgını nedeniyle kurulan atölyede günde 5 bin maske üretiyor.

Silopi Kaymakamlığı bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde sanatsal faaliyetler için kullanılan odalar maske üretimi için atölyelere dönüştürüldü. İlçede 20 gönüllü kadının bir araya geldiği merkezde günlük 5 bin maske üretimi gerçekleştiriliyor.

Merkezi ziyaret edip gönüllüleri tebrik eden Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, günlük üretilen 5 bin maskenin sağlık çalışanları, esnaf, vatandaşlar ve şoförlere dağıtılacağını söyledi.