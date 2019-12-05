Son Dakika Haberleri: Silopi'de ihracatçılara yönelik toplantı
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Silopi'de ihracatçılara yönelik toplantı

6 saat önce

Silopi ilçesinde ihracatçılara yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Silopi'de ihracatçılara yönelik toplantı, System.String[]

Silopi ilçesinde ihracatçılara yönelik toplantı gerçekleştirildi.

Silopi ilçesinde Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği tarafından ihracatçılar yönelik toplantı düzenlendi.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Silopi Temsilcisi Şebap Taşkın, ihracatçıların yaşadığı sorunların çözümü için toplandıklarını söyledi.

Patates ve soğan analizlerinin Silopi'de yapılması için olumlu sonuçlar aldıklarını kaydeden Taşkın, "Soğan ve patates analizleri Diyarbakır'da yapılıyor. Analizlerin Silopi'de yapılması için talepte bulunduk." dedi.

Silopi, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:02 Kaynak: AA
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