Son Dakika Haberleri: Silopi'de İhtiyaç Sahiplerine Gıda ve Giysi Yardımı

Silopi'de İhtiyaç Sahiplerine Gıda ve Giysi Yardımı

1 saat önce

Türk Kızılayı Silopi Şubesi, ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

Silopi'de İhtiyaç Sahiplerine Gıda ve Giysi Yardımı, System.String[]
Türk Kızılayı Silopi Şubesi, ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

Şube Başkanı Murat Tatar, dernek üye ve gönüllüleriyle birlikte ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip giysi ve gıda yardımında bulundu.

Tatar, Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından şube başkanlığına gönderilen 350 kişilik elbise, 75 kolilik gıda ve 180 et kumanyasını tespit ettikleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

Tatar, şöyle konuştu:

"Elimizde kalan elbiseleri köy okullarımızda tespit edeceğimiz yetim öğrencilerimize dağıtmayı planlıyoruz. Bununla ilgili okul idareleri ile iletişime geçtik. Yardım faaliyetlerine aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. Türk Kızılayı ile her haneye ulaşarak, gerek yardım gerekse sosyal faaliyetler alanında hizmet sunacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:51 Kaynak: AA

Tatar, Türk Kızılayı, Silopi, Güncel
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