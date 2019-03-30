Silopi'de İpekyolu Işıklandırıldı
1 saat önce
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak'ın Silopi Belediyesi ipekyolunda ışıklandırma çalışmasını tamamladı.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak
'ın Silopi Belediyesi
ipekyolunda ışıklandırma çalışmasını tamamladı.
Silopi Belediyesince, ipekyolunda alt yapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmaları kapsamında ışıklandırma ve orta refüj peyzaj çalışması yapıldı.
Ağaç dikim çalışmalarını denetleyen Silopi Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Mahmut Mıtlın, ipekyolunda ışıklandırma direklerinin dikilmesinden sonra yöreye özgü ağaçları orta refüje diktiklerini söyledi.
Mıtlın, "Daha yeşil bir kuşak oluşturulması için çeşitli ağaçlarımızı orta refüje dikmeye devam ediyoruz." diyerek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş
'ın peyzaj mimarı eşi Tuğba Işıktaş'a çalışmalar esnasında kendilerine sunduğu destek için teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:00 Kaynak: AA
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