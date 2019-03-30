Son Dakika Haberleri: Silopi'de İpekyolu Işıklandırıldı

Silopi'de İpekyolu Işıklandırıldı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak'ın Silopi Belediyesi ipekyolunda ışıklandırma çalışmasını tamamladı.

Silopi'de İpekyolu Işıklandırıldı, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şırnak'ın Silopi Belediyesi ipekyolunda ışıklandırma çalışmasını tamamladı.

Silopi Belediyesince, ipekyolunda alt yapı çalışmalarının ardından üst yapı çalışmaları kapsamında ışıklandırma ve orta refüj peyzaj çalışması yapıldı.

Ağaç dikim çalışmalarını denetleyen Silopi Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Mahmut Mıtlın, ipekyolunda ışıklandırma direklerinin dikilmesinden sonra yöreye özgü ağaçları orta refüje diktiklerini söyledi.

Mıtlın, "Daha yeşil bir kuşak oluşturulması için çeşitli ağaçlarımızı orta refüje dikmeye devam ediyoruz." diyerek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş'ın peyzaj mimarı eşi Tuğba Işıktaş'a çalışmalar esnasında kendilerine sunduğu destek için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:00 Kaynak: AA

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