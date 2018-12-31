Silopi'de İstihdam Edilecek 95 Kişi Kura ile Belirlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kaymakamlık bünyesindeki kurumlarda istihdam edilecek 95 kişi kura ile belirlendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Kaymakamlık bünyesindeki kurumlarda istihdam edilecek 95 kişi kura ile belirlendi.



Silopi Koç İlköğretim Okulu konferans salonunda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Silopi İŞKUR Müdürü Hacı Tüzün ve vatandaşlar katıldı.



Kaymakamlığa bağlı kurumlarda temizlik görevlisi olarak çalışacak 95 kişinin ismi kura ile belirlendi.



Kaymakam Işıktaş, istihdam edilecek 95 kişi için hayırlı olması dileğinde bulundu.

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