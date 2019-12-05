Son Dakika Haberleri: Silopi'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri
Son Dakika Güncel Silopi'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri - Son Dakika

Silopi'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" semineri

6 saat önce

Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksek Okulu tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Silopi'de

Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksek Okulu tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Silopi Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen seminere, Cumhuriyet Savcısı Kübra Canlı Kayalıoğlu, Silopi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doktor Hasan Osmanoğlu, Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi Sıddıka Akdeniz, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Kübra Canlı Kayalıoğlu, seminerde kadın haklarının anayasadaki yeri, kadına şiddetin suç ve cezalarına ilişkin bilgi verdi.

Öğretim görevlisi Akdeniz de kadına şiddeti önlemede farkındalığa ilişkin bir sunum yaptı.

Cumhuriyet Savcısı, Kayalıoğlu, Şırnak, Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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