Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksek Okulu tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu seminer düzenlendi.

Silopi Meslek Yüksekokulu konferans salonunda düzenlenen seminere, Cumhuriyet Savcısı Kübra Canlı Kayalıoğlu, Silopi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doktor Hasan Osmanoğlu, Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi Sıddıka Akdeniz, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Savcısı Kübra Canlı Kayalıoğlu, seminerde kadın haklarının anayasadaki yeri, kadına şiddetin suç ve cezalarına ilişkin bilgi verdi.

Öğretim görevlisi Akdeniz de kadına şiddeti önlemede farkındalığa ilişkin bir sunum yaptı.