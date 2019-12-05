Son Dakika Haberleri: Silopi'de kadına yönelik şiddetle mücadele semineri
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Silopi'de kadına yönelik şiddetle mücadele semineri

6 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.

Silopi'de kadına yönelik şiddetle mücadele semineri, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadına yönelik şiddetle mücadele semineri verildi.


Şırnak Üniversitesi Silopi Meslek Yüksekokulu tarafından okuldaki öğrencilere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi. Silopi Meslek Yüksekokulu konferans salonun da düzenlenen seminere Cumhuriyet Savcısı Kübra Canlı Kayalıoğlu, Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi doktor Sıddıka Akdeniz, Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Hasan Osmanoğlu, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.


Cumhuriyet Savcısı Kübra Canlı Kayalıoğlu seminerde kadın haklarının anayasadaki konumu, kadına şiddetin suç ve cezalarına değindi.


Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi doktor Sıddıka Akdeniz ise kadına şiddeti önleme konusunda sunum gerçekleştirdi.


Seminer soru ve cevapların ardından son buldu. - ŞIRNAK

Cumhuriyet Savcısı, Kayalıoğlu, Şırnak, Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:26 Kaynak: İHA
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