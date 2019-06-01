Son Dakika Haberleri: Silopi'de Kadir Gecesi
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Silopi'de Kadir Gecesi

20 dakika önce

Silopi ilçesinde camilere akın eden vatandaşlar, mübarek Kadir Gecesini namaz, mevlit ve dualarla idrak etti.

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Silopi ilçesinde camilere akın eden vatandaşlar, mübarek Kadir Gecesini namaz, mevlit ve dualarla idrak etti.
Silopi ilçesinde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesinde camiler ibadet etmek isteyen vatandaşlarla doldu taştı.
Vatandaşlardan Said Tuncer, bin aydan daha hayırlı olan ramazan ayının içerisindeki Kadir Gecesinin Müslümanlar için bir fırsat olduğunu belirterek, gecenin İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını diledi.
Çarşı Cami imam hatibi Muhammed Tuncer de hafız öğrencilerin birbirinden güzel ilahileriyle geceye renk kattığını aktararak, öğrencilere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:26 Kaynak: AA
Silopi, Kültür Sanat
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