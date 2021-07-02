Silopi'de karne günü etkinliği yapıldı - Son Dakika

Silopi Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinde ana sınıfı öğrencilerine yönelik karne günü etkinliği düzenlendi.
Aile Destek Müdürlüğü binası önünde düzenlenen etkinliğe TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Silopi İlçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu, TÜGVA Aile Koordinatörü Züleyha Örgen, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, öğrenci ve aileler katıldı.
Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personelleri, minik öğrenciler ve ailelerine polislik mesleği hakkında bilgi verdi.
Daha sonra öğrencilere karneleri verildi.
Kaynak: AA
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