Silopi'de karne günü etkinliği yapıldı - Son Dakika

Daha sonra öğrencilere karneleri verildi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personelleri, minik öğrenciler ve ailelerine polislik mesleği hakkında bilgi verdi.

Aile Destek Müdürlüğü binası önünde düzenlenen etkinliğe TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Silopi İlçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu, TÜGVA Aile Koordinatörü Züleyha Örgen, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, öğrenci ve aileler katıldı.

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