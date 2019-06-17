Silopi'de kazazede askeri helikopterle hastaneye sevk edildi
34 dakika önce
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 2 TIR'ın arasında kalarak bacağından yaralanan bir kişi, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:11 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Silopi
ilçesinde 2 TIR'ın arasında kalarak bacağından yaralanan bir kişi, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi
'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Silopi'de meydana gelen trafik kazasında 2 TIR arasında kalarak bacağından yaralanan kişi, sağlık görevlilerince ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Silopi Devlet Hastanesi
'nde tedavisi süren yaralının sağlık durumunun ağırlaşmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden helikopter talebinde bulunuldu. Görevlendirilen askeri helikoptere alınan yaralı, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavilerin ardından yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
- Şırnak
Son dakika! Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını kullanıma sundu
CHP'li İlhan Cihaner'den Binali Yıldırım'a "burs" yanıtı: Büyük yalan
Son Dakika! Merkez Bankasından piyasaya destek! Bankalara likidite sağlanacak
Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi