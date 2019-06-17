Son Dakika Haberleri: Silopi'de kazazede askeri helikopterle hastaneye sevk edildi
Son Dakika Güncel Haber

Silopi'de kazazede askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

34 dakika önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 2 TIR'ın arasında kalarak bacağından yaralanan bir kişi, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Silopi'de kazazede askeri helikopterle hastaneye sevk edildi, System.String[]
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 2 TIR'ın arasında kalarak bacağından yaralanan bir kişi, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
Silopi'de meydana gelen trafik kazasında 2 TIR arasında kalarak bacağından yaralanan kişi, sağlık görevlilerince ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Silopi Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralının sağlık durumunun ağırlaşmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nden helikopter talebinde bulunuldu. Görevlendirilen askeri helikoptere alınan yaralı, Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavilerin ardından yaralının sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.


- Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:11 Kaynak: DHA
Şırnak, Devlet Hastanesi, Silopi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Ziraat Bankası Enflasyona Endeksli Konut Kredisi uygulamasını kullanıma sundu CHP'li İlhan Cihaner'den Binali Yıldırım'a "burs" yanıtı: Büyük yalan Son Dakika! Merkez Bankasından piyasaya destek! Bankalara likidite sağlanacak Seçmen, "Ortak yayında hangi adayı daha başarılı buldunuz?" sorusuna cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 12:45:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silopi'de kazazede askeri helikopterle hastaneye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]